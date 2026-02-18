Commerce extérieur : le Sénégal note une baisse de 23,6% de ses importations en fin d'année 2025

Le profil des échanges commerciaux du Sénégal a connu un ajustement notable au cours du dernier mois de l'année 2025. Selon les chiffres officiels, « les importations du mois de décembre se sont établies à 544,8 milliards de FCFA, marquant un recul de 23,6 % par rapport aux 713,3 milliards enregistrés en novembre ». Cette tendance à la baisse est encore plus marquée lorsqu'on compare ces résultats à ceux de décembre 2024, affichant un repli annuel de 24,6 %.



Selon le Bulletin Mensuel des Statistiques du Commerce Extérieur de l’ANSD, publié ce 18 février 2025, cette contraction mensuelle s'explique principalement par la chute drastique des acquisitions de matériels de transport, qui sont passées de près de 196 milliards de FCFA en novembre à seulement 7,3 milliards en décembre. D'autres secteurs ont également contribué à ce ralentissement, notamment les produits pharmaceutiques ainsi que le sucre, dont les achats à l'extérieur ont connu une baisse significative sur la période.



La facture énergétique est restée élevée avec une hausse des achats de produits pétroliers raffinés, qui ont atteint 105,5 milliards de FCFA contre 77 milliards le mois précédent. De même, les importations de métaux communs ont connu une forte accélération, triplant presque leur valeur pour s'établir à 45 milliards de FCFA, ce qui a permis d'atténuer l'ampleur du recul global des importations.



Au bilan annuel, la situation reste toutefois stable. Le cumul des importations pour l'ensemble de l'année 2025 s'élève à 7 279,1 milliards de FCFA, contre 7 161,4 milliards en 2024. Cette légère progression de 1,6 % sur l'année témoigne d'une certaine résilience de la demande intérieure, malgré les fluctuations mensuelles observées en fin d'exercice.