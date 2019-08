Affaire Adama Gaye: l’animatrice Maty 3 pommes s’en mêle et se défoule sur le journaliste Madiambal Diagne

L’animatrice Maty 3 pommes s’en est prise au journaliste Madiambal Diagne qui, lors d’un plateau sur la Tfm, a tenté de rappeler certains principes du journalisme, à son confrère, Adama Gaye, placé en garde à vue pour « diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs » et « offense au chef de l'Etat ».



« Madiambal Diagne vous êtes qui pour dire qui est journaliste et ne l'est pas ? Je me rappelle il ya quelques années, j'étais jeune reporter à walfadjiri, j'étais au tribunal "bloc des madeleines" pour couvrir une affaire concernant l'ancien ministre feu Ousmane Masseck Ndiaye. Vous Madiambal Diagne m'avez discrètement donné des informations et présenté à l'avocat de la partie adverse, sans réfléchir ni faire un recoupement j'ai interviewé cet avocat et repris textuellement ce que vous m'aviez dit car je vous considérais comme "notre grand frère de walf quotidien », se souvient-elle.



« J'ai compris plus tard que vous m'aviez manipulé en profitant de mon inexpérience et l'admiration que j'avais à votre égard. Des années après, j'étais dans le bureau de feu Ousmane Masseck Ndiaye (il devait passer dans mon émission show to chaud) il est revenu sur cette affaire en me disant +je vous ai pardonné car vous étiez jeune et on vous a manipulé+ Il est revenu sur les dessous de cette affaire », a-t-elle ajouté.



« Y en à marre de ces journalistes "affairistes" toujours avec les politiques à comploter pour leurs propres intérêts au détriment du peuple. Il nous faut au Sénégal des jeunes responsables matures en phase avec les réalités de notre pays pour porter le combat. Nous sommes dans une société "pourrie" à cause de la corruption. Il faut un réel changement et dans tous les domaines », plaide l’animatrice de la Rfm.