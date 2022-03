Affaire Adji Sarr, refus d'aller signer : Ousmane Sonko s'explique et exige que le dossier soit traité "tout de suite et maintenant'

Le leader de Pastef Les Patriotes s'adresse actuellement au peuple sénégalais. Dans un live via sa page Facebook, Ousmane Sonko a encore abordé l'affaire de viol présumé l'opposant à la jeune masseuse Adji Sarr. IL déclaré avoir eu gain de cause suite à sa dernière sortie. " J'ai eu ce que je voulais. Le dossier ne peut plus trainer entre les mains du juge". Il demande à être entendu dès la semaine prochaine. Regardez!

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">