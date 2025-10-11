Affaire Aliou Sall : deux nouveaux noms apparaissent dans le dossier

L’affaire impliquant Aliou Sall, le frère cadet de l’ancien président Macky Sall, et son épouse Aïssata Sall, connaît un nouveau tournant. Selon des informations rapportées par L’Observateur, de nouvelles personnes sont désormais au centre de l’enquête judiciaire ouverte autour de l’acquisition d’un terrain situé aux Almadies, à proximité de l’ambassade des États-Unis.



D’après la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), plusieurs flux financiers suspectsont été relevés. Parmi eux, 170 millions de francs CFA auraient été versés en deux tranches par la société Sertem Cia Exà Aliou Sall, ainsi qu’un transfert de 70 millions provenant de Sény Thiam, que le mis en cause présente comme un prêt déjà remboursé.



Pour éclaircir les circuits financiers liés à cette transaction et vérifier la légalité de l’origine des fonds, le Pool judiciaire financier (PJF) prévoit d’élargir les auditionsà d’autres acteurs cités dans le dossier. Selon le quotidien du Groupe Futurs Médias, les enquêteurs entendent désormais convoquer Amadou Loum Diagne, identifié comme le vendeur du terrain, ainsi que Mbaye Faye, présenté comme un autre acquéreur impliqué dans la transaction.



Ces nouvelles auditions devraient permettre au PJF de tracer plus précisément les flux d’argent autour de cette opération immobilière et d’en vérifier la conformité avec la législation en vigueur.