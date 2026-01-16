Affaire Amadou Sall : Saliou Sylla obtient une liberté provisoire

Le fondateur des Ets Sylla, Saliou Sylla, a bénéficié le 14 janvier 2026 d’une liberté provisoire, accordée à la suite d’une requête introduite par son conseil et restée sans opposition du parquet financier, selon le quotidien Libération, dans la publication de ce vendredi.



Pour rappel, Saliou Sylla, Cheikh Tidiane ainsi qu'Ibrahima Ba, le fils d'Amadou Ba, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt le 19 septembre 2025 pour «association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux». Ce, à la suite d’opération financière avec Amadou Sall, fils de l’ancien président de la République. Dans le cadre de cette procédure, Saliou Syalla est mis en cause pour des retraits présumés de chèque d’un montant cumulé de 5,597 milliards de FCFA, opérés sur les comptes de la société Woodrose Investment Ldt.