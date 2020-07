Affaire Appels entrants: l'ancien DG de l'Artp Ndongo Diao et son présumé complice devant le tribunal Correctionnel

L'Ancien, directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes

(Artp) Ndongo Diao, le Pdg de MTL (Magal Holding Limited), Moustapha Yacine Guéye et Léon Sagna, ancien chargé du service des finances (l'Artp) ont été renvoyés devant le tribunal Correctionnel pour détournement de derniers publics, portant sur une somme de 3,5 milliards Fcfa, concussion, corruption passive, faux et usage de faux en écriture publique authentique. C'est ce qui ressort d'une ordonnance du Doyen des juges d'instruction de Dakar.



Le journal Libération de ce 23 juillet 2020 informe que le magistrat instructeur a attribué un non-lieu pour l'agent comptable particulier de l'Artp Madamou Yaké Ba au moment des faits, qui à son tour refute toute accusation.



Les faits remontent au moment où Thierno Alassane sall était Directeur général de l'Artp sous le régime de Macky sall. Ce dernier avait portait plainte contre x. Et ces Messieurs avaient été inculpés dans l'affaire des appels entrants dans laquelle l'ancien directeur général de l'Artp, Ndongo Diao a été accusé d'avoir autorisé des paiements indus en faveur du Pdg de MLT M. Moustapha Yacine Gueye.