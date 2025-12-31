Sédhiou : le maire de Djirédji, Mamadou Lamine Diawara, s’est éteint

La région de Sédhiou (Sud) est en deuil. Mamadou Lamine Diawara, maire de la commune de Djirédji, est décédé ce mercredi 31 décembre 2025 à Thiès, à l’âge de 60 ans.



Selon "Le Soleil.sn", l’édile de la commune de Djirédji a rendu l’âme à son domicile de Thiès, succombant à un malaise. Figure reconnue de la collectivité territoriale de Sédhiou, Mamadou Lamine Diawara laisse derrière lui une riche carrière dédiée au service public.



Son décès, survenu en ce dernier jour de l'année, suscite une vive émotion parmi ses administrés et ses collègues élus de la région, qui saluent la mémoire d'un homme de terrain entièrement dévoué à sa communauté.