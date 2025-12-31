"FESTIVEL" : la culture au service du développement et de l’intégration sous-régionale

Utiliser la culture comme levier de développement et d’intégration sous-régionale, telle est l’ambition affichée par le Festival des arts et de la culture de Vélingara (FESTIVEL). La première édition de cet événement d’envergure, lancée le week-end dernier, a tenu toutes ses promesses en réunissant acteurs culturels, producteurs, éleveurs et délégations venues des pays voisins.



Couplée au salon de l’agriculture, cette édition inaugurale a offert une vitrine exceptionnelle aux produits locaux. L’initiative a permis d’exposer les potentialités agricoles et pastorales du département tout en facilitant l’accès des producteurs et éleveurs aux informations économiques, techniques et commerciales nécessaires au développement de leurs filières.



Selon le président du Conseil départemental de Vélingara, Ibrahima Diawando Barry, dont l’institution est à l’origine de l’événement, FESTIVEL se veut un cadre fédérateur. « Ce festival vise à mettre en valeur notre riche patrimoine culturel tout en soutenant l’économie locale », a-t-il déclaré, se félicitant par ailleurs de la forte participation des « frères » des pays voisins.



Pour l’autorité départementale, la culture constitue un puissant facteur de cohésion sociale et de stabilité. « C’est par la culture qu’on parviendra à raffermir les liens entre les communautés vivant dans la sous-région pour pouvoir faire face efficacement au défi sécuritaire », a expliqué M. Barry, soulignant l’importance du dialogue et du partage entre les peuples.



Toutefois, le principal défi demeure la pérennisation de ce rendez-vous culturel. FESTIVEL ambitionne d’impliquer durablement les populations de l’espace Gabou–Koundara–Vélingara, une zone transfrontalière à cheval entre la Guinée-Bissau, la Guinée Conakry et le Sénégal. Une dynamique inclusive que les organisateurs espèrent inscrire dans le temps, afin de faire de Vélingara un véritable carrefour culturel et économique sous-régional.