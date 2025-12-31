La démonstration d’Arsenal impressionne l’Angleterre, une star allemande s’offre au Barça

Un Arsenal taille patron

Ça jouait hier soir en Angleterre avec le multiplex de la 19e journée et tous les regards étaient rivés sur le choc opposant Arsenal à Aston Villa. Leaders du championnat, les Gunners devaient montrer les crocs face à une équipe qui restait sur une série folle de onze victoires d’affilée ! Arsenal a envoyé un sacré message à l’Angleterre avec une victoire 4-1 en patron. « Arsenal prend de l’avance », placarde The Guardian, alors que pour le Telegraph, les Gunners font taire les sceptiques avec une déclaration d’intention au titre. La première mi-temps a été timide de la part des hommes de Mikel Arteta, qui ont dû se prendre une soufflante à la pause parce qu’ils ont montré un visage totalement différent. Bien aidé par une erreur d’Emiliano Martínez, Gabriel a montré la voie aux siens. Arsenal a ensuite étouffé les Villans avec un pressing incessant et un réalisme froid. Zubimendi, Trossard et le revenant Gabriel Jesus ont participé à la «fête», comme le relaie Mundo Deportivo. L’Équipe s’enthousiasme : « géniale Arsenal ». Les hommes d’Arteta compte désormais quatre points d’avance sur Manchester City, qui a certes un match en moins à jouer, mais le club londonien a montré hier qu’il était bien à sa place de leader et qu’il ne comptait pas la lâcher !