Affaire Assane Diouf : la Cour de justice de la Cedeao saisit le gouvernement du Sénégal

Le gouvernement sénégalais a reçu mercredi une nouvelle convocation de la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) sur l’affaire Cedeao pour le 12 décembre, relaie L’As quotidien.



En détention à la prison de Rebeuss depuis un an, Assane Diouf qui vivait aux Etats Unis, a été arrêté pour injures publiques. C’est vers la mi-novembre que la Cour de justice de Cedeao a été saisie par son avocat pour mauvais traitements, détentions devenues arbitraires et violations de ses droits.



Me Ciré Clédor Ly et Me El hadji Diouf ont demandé à la Cour de juger. « L’Etat du Sénégal est tenu d’engager des poursuites contre ses agents qui ont infligé les mauvais traitements à Assane Diouf, et à payer la somme de 500 millions F cfa.