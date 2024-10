Affaire Astou Dione -Cheikh Bara Doly : le Cored exige de la journaliste des excuses à son invité

Passée la bourrasque entre Astou Dione, journaliste à la 2Stv et Sérigne Abdou Bara Dolly Mbacké, le Conseil pour l'observation des règles d'éthiques et de déontologie dans les médias (Cored) a sorti un communiqué fustigeant l'attitude de la journaliste. Dans sa missive parvenue à PressAfrik, le Cored a informé avoir reçu Astou Dione. Et celle-ci, après avoir reconnu sa faute professionnelle a présenté ses excuses à l'organe de régulation des médias.



Le Cored, par ailleurs, a signifié à madame Dione que le code éthique exige d'elle "ces excuses auprès de son invité Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, lors de la prochaine émission". Ainsi, le Cored a rappelé à la journaliste qu'une émission, en direct, exige de la présentatrice une maitrise totale de ses émotions et de l'environnement technique dans laquelle elle se déroule, de faire preuve de courtoisie et de déférence à l'égard de son invité quelle que soit la situation.



En outre, le Cored dans son communiqué a tenu attirer l'attention de tous sur le fait que les chaines de télévisions sont loin d'être des réseaux sociaux. Par conséquent, "l'exposition de comportements inappropriés peut influencer un public vulnérable à la recherche de modèles à reproduire".

A l'endroit de la 2Stv, le Cored a tenu à souligner le caractère d'équipe d'une émission de télévision en direct. De ce fait, l'organe de régulation a regretté la passivité de l'équipe technique pendant toute la séquence.



En définitive, le Cored, au-delà de l'acceptation des excuses de madame Dione, a invité "l'ensemble des journalistes audiovisuels à plus de responsabilité pour soigner leur image et celle de leur corporation..."