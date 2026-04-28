Cybercriminalité : Le faux émigré du Canada arrêté par la DSC pour escroquerie au mariage

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a mis fin aux activités d'un individu multirécidiviste spécialisé dans le vol de téléphones portables et l'escroquerie. Le suspect, qui utilisait les réseaux sociaux pour piéger des femmes, a été déféré devant le Procureur de la République au terme de sa garde à vue ce mardi 28 avril 2026. Il est poursuivi pour usurpation d’identité, escroquerie et vols simples.







Le mode opératoire du mis en cause reposait sur la création d'un profil fictif sur Facebook. Il se faisait passer pour un émigré sénégalais vivant au Canada, prétendant être à la recherche d'une épouse avant son départ imminent pour l'étranger. Une fois la relation de confiance établie, il invitait ses victimes dans des restaurants sélects pour discuter d'un supposé projet de mariage. Durant la rencontre, il prétextait une urgence ou un problème de batterie pour emprunter le téléphone de son interlocutrice avant de s'éclipser discrètement.







L'interpellation a été rendue possible grâce à la vigilance d'une citoyenne dont l'amie avait déjà été victime du suspect. En identifiant la similitude du profil lors d'une nouvelle tentative d'approche, elle a alerté les enquêteurs de la DSC. Un dispositif de surveillance a été déployé lors d'un rendez-vous fixé dans le quartier de Grand Yoff, permettant d'arrêter l'individu en flagrant délit.







Lors de son interrogatoire, le suspect a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il a avoué avoir créé ce faux profil pour tromper la vigilance de ses victimes et a confirmé la revente systématique des appareils dérobés sur le marché noir. Cette arrestation intervient dans un contexte de recrudescence des arnaques sentimentales en ligne, incitant les autorités à appeler les usagers des réseaux sociaux à une plus grande prudence lors de rencontres physiques avec des inconnus.

