Affaire des présumés homosexuels : six nouvelles arrestations après l’exploitation du téléphone de Doudou Lamine Dieng

La Brigade de Recherches de Keur Massar, sous la direction de la gendarmerie nationale, vient de porter un coup d'accélérateur dans l’affaire des présumés homosexuels. Ce mardi 28 avril 2026, six nouveaux suspects ont été interpellés suite à l'exploitation technique du téléphone du banquier Doudou Lamine Dieng. Parmi les personnes arrêtées figurent des agents du Port Autonome de Dakar, un célèbre vétérinaire et un acteur de série télévisée.



Les six derniers interpellés ont été placés en garde à vue après avis du juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.

