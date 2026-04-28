Mali : Assimi Goïta rassure la Nation après les attaques coordonnées du 25 avril

Le chef de la transition malienne, le général Assimi Goïta s’est adressé à la Nation après les attaques de samedi ayant visé plusieurs localités du Mali.



« En ces moments d'extrême gravité qui traverse notre pays sud, à des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026, ces attaques complexes, coordonnées et simultanées ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées », a déclaré le chef de l’Etat du Mali.



« Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué avec la neutralisation d'un nombre important d'assaillants », a-t-il ajouté.



Selon Assimi Goïta, le dispositif sécuritaire a été renforcé, la situation est désormais maîtrisée et les opérations de ratissage, d’exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent.



Le président de la transition a également souligné que ces attaques « ne sont pas des faits isolés », mais s’inscrivent dans « un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par des groupes armés terroristes, avec l’appui de sponsors internes et externes leur fournissant des moyens logistiques et du renseignement ».



Face à cette situation, il a appelé les Maliens à faire confiance aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. « Les opérations se poursuivront jusqu’à la neutralisation complète des groupes impliqués et le rétablissement durable de la sécurité sur l’ensemble du territoire national », a-t-il assuré.



Enfin, il a invité chaque citoyen à faire preuve de vigilance et de responsabilité, en relayant toute information utile via les canaux officiels, afin de soutenir les efforts de sécurisation et de prévention.

