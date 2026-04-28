Ligue des champions : le PSG arrache la victoire face au Bayern au terme d’un match intense

Ce mardi, en demi-finale aller de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est imposé face au Bayern Munich (5-4). Les Parisiens prennent une légère option sur la finale.



Le PSG et le Bayern ont livré un duel incroyable mardi, en demi-finale aller de Ligue des champions. Les deux meilleures équipes d’Europe en représentation au Parc des Princes. Et ce sont les Parisiens qui ont pris l’avantage (5-4), avec notamment les doublés de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Score fou pour une rencontre folle. Très haut niveau. La deuxième manche est programmée mercredi 6 mai, à l’Allianz Arena.