Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Ligue des champions : le PSG arrache la victoire face au Bayern au terme d’un match intense



Ligue des champions : le PSG arrache la victoire face au Bayern au terme d’un match intense
 Ce mardi, en demi-finale aller de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est imposé face au Bayern Munich (5-4). Les Parisiens prennent une légère option sur la finale.
 
Le PSG et le Bayern ont livré un duel incroyable mardi, en demi-finale aller de Ligue des champions. Les deux meilleures équipes d’Europe en représentation au Parc des Princes. Et ce sont les Parisiens qui ont pris l’avantage (5-4), avec notamment les doublés de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Score fou pour une rencontre folle. Très haut niveau. La deuxième manche est programmée mercredi 6 mai, à l’Allianz Arena.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 28 Avril 2026 - 23:47


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter