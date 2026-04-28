Justice : Les Cadres républicains dénoncent l'incarcération de Pape Malick Ndour et crient à l'acharnement politique

La Convergence des Cadres Républicains (CCR) a exprimé sa vive indignation suite à la décision de la Cour suprême ordonnant, ce mardi 28 avril 2026, le placement sous mandat de dépôt de son coordonnateur national, Pape Malick Ndour. Dans un communiqué de presse publié quelques heures après l'arrêt, l'organisation dénonce une décision profondément injuste. Elle apporte un soutien total à l'ancien ministre, estimant que ce dossier est marqué par des incohérences juridiques et un non-respect des principes d'équité.







Pour les cadres de l'Alliance pour la République (APR), cette mesure judiciaire s'apparente à un traitement particulier infligé à un adversaire politique. La CCR soutient que Pape Malick Ndour est visé pour sa liberté de parole et son engagement au service de ses convictions. L'organisation rappelle que son coordonnateur demeure présumé innocent et refuse ce qu'elle qualifie de condamnation par anticipation, qu'elle soit médiatique ou politique.





Au-delà du cas individuel, l'opposition s'inquiète d'un climat de suspicion entourant plusieurs procédures judiciaires visant actuellement des personnalités politiques. La CCR appelle au respect de l'indépendance de la justice, qu'elle souhaite voir à l'abri de toute instrumentalisation dans un État de droit. Ce placement sous mandat de dépôt intervient alors que plusieurs anciens responsables de l'administration font l'objet d'auditions dans le cadre de dossiers de reddition de comptes.







La structure des cadres réaffirme sa solidarité envers la famille de l'ancien ministre de la Jeunesse et promet de rester mobilisée pour la défense des garanties fondamentales reconnues à tout justiciable. Ce développement judiciaire marque une nouvelle étape dans les relations tendues entre le nouveau pouvoir et les responsables de l'ancien régime, alors que les débats sur l'indépendance de la justice occupent plus que jamais l'espace public.

