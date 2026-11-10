Affaire Astou Pierre Ndiaye : Alioune Badara Gaye inculpé pour assassinat et placé sous mandat de dépôt

Arrêté en Mauritanie, Alioune Badara Gaye, suspect principal dans le meurtre barbare d’Astou Pierre Ndiaye, a passé sa première nuit en prison. Il a été envoyé en prison, lundi 09 novembre, à la suite d'une information judiciaire. Selon les informations de Libération, il a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges du tribunal hors classe de Dakar, pour assassinat.



Pour rappel, courant juin 2026, Alioune Badara Gaye aurait surpris Astou Pierre Ndiaye, son ancienne petite-amie, sur son lieu de travail, avant de lui jeter de l'acide sur le visage. Gravement atteinte, Astou Pierre Ndiaye est décédée le 1er octobre 2026, en hospitalisation.



Entre-temps, le mis en cause avait pris la fuite en Mauritanie, avant d'être arrêté récemment grâce à la coopération policière, puis ramené à Dakar.



Il a déjà séjourné en prison à deux reprises, pour vol de moto et pour coups et blessures volontaires.