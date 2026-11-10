Enquête sur l'espace numérique : Bijou Ngoné ressort libre de la Division spéciale de cybersécurité

L'animatrice Bijou Ngoné est ressortie libre de son audition à la Division spéciale de cybersécurité (DSC),par ailleurs, elle reste à la disposition de la justice. La présentatrice de l'émission « Confrontation » sur la 2STV avait été convoquée ce lundi dans le cadre d'une délégation judiciaire délivrée par le juge d'instruction du 2e cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Cette procédure judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une opération qui vise à assainir l'espace numérique, secoué par la diffusion récurrente de propos injurieux et diffamatoires.
Dans le cadre du même dossier, les investigations se poursuivent. Selon des sources médiatiques, d'autres personnalités, notamment le célèbre homme d'affaires E. L., également dans le collimateur des enquêteurs.
Dans le cadre du même dossier, les investigations se poursuivent. Selon des sources médiatiques, d'autres personnalités, notamment le célèbre homme d'affaires E. L., également dans le collimateur des enquêteurs.
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