Guédiawaye : un chauffeur de 29 ans arrêté pour viol présumé sur une mineure de 14 ans

Dans la nuit du 8 au 9 novembre, les éléments de la Brigade de recherches du commissariat central de Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, ont arrêté Gorgui C. N., âgé de 29 ans, chauffeur domicilié à Cambérène.



Selon Libération, qui cite des sources policières, le mis en cause a été surpris sur la banquette arrière de son véhicule en train d’avoir des rapports sexuels avec une fille. Après vérification, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une mineure de 14 ans, identifiée par les initiales A.D.



Assistée lors de son audition par sa demi-sœur F.Z.K, âgée de 21 ans, la victime a déclaré que le mis en cause aurait abusé sexuellement d’elle à plusieurs reprises. Elle a indiqué qu’il avait l’habitude de l’inviter à des rapports intimes dans son véhicule et que, après chaque rapport, il lui remettait une somme d’argent comprise entre 1 000 et 2 000 francs CFA, avant de la menacer de se taire.



Les résultats de la réquisition adressée à l’hôpital pour consultation ont révélé des déchirures hyménales d’allure ancienne à 15h et à 21h, sur hymen complaisant. Interrogé, le mis en cause a nié les faits. Il a toutefois reconnu avoir fait des embrassades et des câlins à la mineure sur la banquette arrière du véhicule.



Informé, le procureur près le tribunal de grande instance de Guédiawaye a instruit d’ouvrir une enquête et de placer le suspect en garde à vue.