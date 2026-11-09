Université Iba Der Thiam : le SAES désavoue le recteur et observe un débrayage de 72 heures

Le SAES de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) a voté la suspension de ses activités pour 72 heures et officiellement retiré sa confiance au recteur lors de son Assemblée générale du lundi 9 novembre 2026. Réunies à Thiès, les troupes syndicales ont tenu le chef de l'établissement pour responsable du blocage de l'institution et de la détérioration du climat académique.



À l'origine de ce durcissement, le syndicat pointe le rejet par la majorité des membres du Conseil d'administration de décisions proposées par le recteur. Le SAES dénonce une gestion jugée opacifiée et exige un audit ciblé ainsi qu'une clarification écrite sur la gestion budgétaire. Les demandes d'explications portent principalement sur l'imputation de 79 postes de PER, dont 29 liés au départ de l'ENSA, le manque de transparence autour du domaine agricole intégré et les conditions de construction de certains bâtiments.



Sur le plan des revendications immédiates, le syndicat réclame l'annulation d'une annexe imposée aux contrats des nouvelles recrues et demande au Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) d'intervenir en urgence pour arbitrer le conflit. Le SAES conditionne la reprise des cours à la mise en place d'un cadre de dialogue contradictoire sous la supervision de la tutelle, tout en prévenant que le plan d'action pourra être renforcé au terme des trois jours de débrayage.