Enseignement supérieur : Signature d’un protocole historique pour la généralisation de l’indemnité de logement des PATS, PGTS et PAA

Le processus de finalisation du protocole portant sur la généralisation de l’indemnité de logement en faveur des personnels administratifs, techniques et de service (PATS), des PGTS et des PAA franchit une étape décisive.



Après la signature initiale des représentants des PATS, les Recteurs d'université, les directeurs des instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP) ainsi que ceux des centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) viennent d’apposer leurs signatures sur le document officiel. Cette avancée répond à une revendication sociale de premier plan portée par les travailleurs du secteur.



À l'issue de cette phase de validation institutionnelle et suivant les orientations du gouvernement, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation procédera à l’approbation finale du protocole.



Ce texte octroie une indemnité mensuelle de 100 000 FCFA aux bénéficiaires et entrera officiellement en vigueur le 1er décembre 2026.