Argentine: plus de deux millions de personnes réunies à Buenos Aires pour une messe du pape Léon XIV

Au deuxième jour de sa visite en Argentine, le pape Léon XIV a célébré, lundi 9 novembre, une messe en plein air devant plus de deux millions de personnes rassemblées à Buenos Aires. Le gouvernement argentin avait décrété cette journée fériée pour permettre au plus grand nombre d'assister à l'événement. Une visite chargée d'émotion, 38 ans après celle de Jean-Paul II.



Perchée sur les épaules de son père, Luna, 4 ans, s'impatiente. Elle veut savoir quand le pape va arriver. Dès l'aube, une foule compacte s'est rassemblée pour apercevoir Léon XIV. Le souverain pontife passe finalement en un éclair à bord de sa papamobile, avant de réapparaître quelques minutes plus tard sur les écrans géants qui retransmettent la messe.



Juan a parcouru plus de 1 200 kilomètres depuis la province de Salta, dans le nord de l'Argentine, pour assister à l'événement. « Les Argentins sont très passionnels. Que ce soit dans le football ou ici, on ne manque jamais une occasion de le montrer. Je suis heureux de voir tous les gens qui ont fait le déplacement pour accueillir le pape », explique-t-il.



Entre émotion et espoir d'unité



À la sortie de la messe, Verónica ne cache pas son émotion. Elle se souvient de la dernière visite d'un pape en Argentine : c'était celle de Jean-Paul II, 38 ans plus tôt. « Mes parents m'avaient emmenée voir Jean-Paul II sur l'avenue du 9-Juillet. C'est resté gravé en moi. Je suis très émue d'avoir vu [le pape] Léon aujourd'hui. J'ai vu [le pape] François à Rome, mais malheureusement, il n'a pas pu revenir ici », confie-t-elle.



Yvonne espère, de son côté, que cette visite contribuera à rapprocher les Argentins. « Un peu d'unité. Le pays est très polarisé, fracturé. On a besoin d'unité, au moins l'espace d'un instant », confie-t-elle.