Affaire d'escroquerie sur les deniers publics : les avocats de Cheikh Oumar Hanne blanchissent leur client et précisent l'identité du prévenu

« L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et ex-directeur du COUD, Cheikh Oumar Hanne, n'est impliqué dans aucune procédure devant le tribunal correctionnel pour escroquerie sur les deniers publics ». Ses avocats ont apporté un démenti formel dans une mise au point rendue publique, à la suite d'informations de presse annonçant sa comparution.
Après des vérifications menées auprès du greffe du tribunal correctionnel, la défense a établi que le prévenu renvoyé en jugement se nomme en réalité Cheikhou Oumar Hanne. Ce dernier est un opérateur informatique né le 7 avril 1972 à Dakar et domicilié à la Médina.
« Ce mis en cause a été inculpé par le juge du 8e cabinet d'instruction aux côtés d'Abdoulaye Diouck, Pape Daouda Dieng, Ibrahima Sarr et X, dans le cadre d'une ordonnance de renvoi rendue le 11 novembre 2021 pour escroquerie portant sur des deniers publics, complicité et faux », selon les avocats de l’ex Dg du Coud.
Dénonçant une confusion liée à une homonymie trompeuse, les conseils de l'ancien ministre ont tenu à lever toute équivoque et affirment qu'aucun dossier judiciaire ne concerne leur client.
Après des vérifications menées auprès du greffe du tribunal correctionnel, la défense a établi que le prévenu renvoyé en jugement se nomme en réalité Cheikhou Oumar Hanne. Ce dernier est un opérateur informatique né le 7 avril 1972 à Dakar et domicilié à la Médina.
« Ce mis en cause a été inculpé par le juge du 8e cabinet d'instruction aux côtés d'Abdoulaye Diouck, Pape Daouda Dieng, Ibrahima Sarr et X, dans le cadre d'une ordonnance de renvoi rendue le 11 novembre 2021 pour escroquerie portant sur des deniers publics, complicité et faux », selon les avocats de l’ex Dg du Coud.
Dénonçant une confusion liée à une homonymie trompeuse, les conseils de l'ancien ministre ont tenu à lever toute équivoque et affirment qu'aucun dossier judiciaire ne concerne leur client.
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