Fatick : la Sûreté urbaine interpelle un faux lieutenant des Douanes poursuivi pour « escroqueries répétées »

Un faux lieutenant des Douanes, poursuivi pour « usurpation de fonction et escroqueries répétées », a été déféré devant les autorités judiciaires compétentes à l'issue de son enquête préliminaire. Selon la police, cette présentation au parquet fait suite à son arrestation par les éléments de la Brigade de Recherche de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Fatick. Les policiers l'ont interpellé sur l'axe menant à la gare routière peu après les faits, à la suite d'une plainte déposée le 4 novembre 2026 par un commerçant du marché central.



Selon la victime, l'homme s'était présenté sous la fausse qualité de lieutenant des Douanes pour se faire remettre un téléphone portable de grande valeur. Il avait promis un paiement par transfert électronique avant de profiter d'un moment d'inattention pour prendre la fuite sans payer.



L'enquête et l'exploitation des indices ont révélé deux autres victimes piégées selon le même stratagème. Le suspect utilisait systématiquement sa prétendue qualité d'officier des Douanes pour mettre en confiance les commerçants, promettait un règlement dématérialisé pour soustraire les appareils, puis s'éclipsait rapidement avec les biens dérobés.