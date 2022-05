Affaire Astou Sokhna: jour de vérité pour les six sages-femmes

Jour de vérité pour les six (6) sages-femmes incriminées dans le décès en couches de Astou Sokhna, mort sur le lit de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le tribunal des Flagrants délits de Louga va se pencher sur le dossier ce 5 mai après un premier renvoi le mercredi 27 avril dernier.



Les mises en cause sont poursuivies pour "non assistance à une personne en danger" suite à la plainte du mari de la défunte, qui accuse des agents de santé de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de négligence et de non-assistance à son épouse.



Lors du procès, le juge avait, dans la foulée, rejeté la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de la défense.



A rappeler que quatre sages-femmes avaient été placées sous mandat de dépôt depuis le 19 avril resteront donc en prison. Les deux autres avaient été inculpées et remises en liberté.



A noter que le plaignant a décidé de retirer à la veille du procès sa plainte suite à une médiation entremise par la famille omarienne.