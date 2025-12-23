Affaire Aziz Dabala : Nabou Lèye face au juge ce mercredi

Déjà inculpée et placée sous mandat de dépôt, avant de beneficié d’une liberté provisoire, Marème Lèye, dite Nabou Lèye, fera face au juge demain, mercredi. Elle doit répondre aux nouvelles accusations portées contre elle devant le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.



Cette convocation fait suite aux déclarations fracassantes du principal suspect, Mamadou Lamine Diaw (alias Modou Lô). Lors de ses récents interrogatoires, ce dernier a radicalement modifié sa version des faits, désignant Nabou Lèye et le chanteur Tarba Mbaye comme les commanditaires présumés de l'irréparable.



Jusqu'ici, Nabou Lèye était poursuivie pour « omplicité d'assassinat et association de malfaiteurs ».



