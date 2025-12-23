Affaire Aziz Dabala : voici les raisons du report de l'audition de Tarba Mbaye à la DIC

Le chanteur Mouhamadou Mbackiou Faye, connu sous le nom de Tarba Mbaye, reste concerné par la procédure judiciaire en cours dans l’affaire Aziz Dabala. S’il s’est présenté, lundi, au siège de la Division des investigations criminelles (DIC), son audition n’a finalement pas eu lieu.Selon des sources proches du dossier citées par le journal Libération, les enquêteurs de la DIC attendent le retour de réquisitions jugées « déterminantes », notamment d’ordre téléphonique ou bancaire, dont les résultats ne leur sont pas encore parvenus. Ces éléments sont considérés comme nécessaires avant toute confrontation avec l’artiste, au regard des nouveaux développements de l’enquête.Le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, saisi du dossier relatif au double meurtre d’Aziz Dabala et de Waly, a par ailleurs délivré une délégation judiciaire à la Police judiciaire (PJ). Toujours selon le journal, cette décision fait suite aux déclarations de Mamadou Lamine Diaw, dit « Modou Lô », présenté comme le principal suspect. Lors de son audition au fond, ce dernier a mis en cause Tarba Mbaye et Nabou Lèye, les désignant comme de présumés commanditaires des faits.Pour rappel, Tarba Mbaye avait été interpellé à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il s’apprêtait à voyager. Conduit une première fois à la DIC, il avait ensuite été remis en liberté sous convocation.