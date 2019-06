Affaire BBC: Idrissa Seck prêt à briser le silence

Muet depuis de début de l'affaire Aliou Sall, accusé par la BBC, d'avoir touché des pots-de-vin, l'opposant Idirssa Seck est prêt à prendre la parole pour s'exprimer sur un sujet qui fait au tant de polémiques. Selon "L'As quotidien" qui cite un responsable de Rewmi, Idy prépare un face à face avec le peuple.



"Les enjeux autour de cette question sont beaucoup plus importants que les ego, les affirmations de soi, les victoires personnelles et les positionnements. L'éthique de responsabilité doit conduire parfois à un certain silence qui n'est pas distance ni indifférence. Quand un peuple décide de s'exprimer, le devoir d'un leader est de l'écouter attentivement, afin de mieux s'assurer du message de ce dernier", a expliqué Ousseynou Gueye.



Selon lui, le président Idrissa Seck fait partie des leaders qui ont agité cette question en premier. "Déjà le 14 février 2018, M. Seck avait adressé une correspondance au chef de l'Etat Macky Sall pour lui dire notamment qu'il a refusé d'annuler le permis octroyé à Petrotim, qui est entaché d'irrégularités établies.



Par ailleurs, le chef de cabinet de Idrissa Seck a exhorté tous les responsables et militants à participer à toutes les manifestations, allant dans le sens de faire éclater la vérité sur cette affaire.