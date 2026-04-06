Affaire Baye Mayoro Diop: le député Bacary Diédhiou dénonce «une faute grave» et appelle Diomaye à le limoger

A l’occasion de la célébration du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le 04 avril, le Directeur de la Coopération décentralisée, Baye Mayoro Diop, a appelé au limogeage de Ousmane Sonko, un «Premier ministre qui ne vaut rien». Ces propos ont engendré une onde de choc, poussant le ministre de tutelle, Moussa Balla Fofana, à se «désolidariser» de cette «attaque inacceptable».



Ce lundi matin, c’est au tour de l’honorable Bacary Diédhiou de fustiger les propos en cause. Dans une tribune sur les Réseaux sociaux, il dénonce une «faute grave», «une dérive verbale», «une déchéance du discours public», et «une négation pure et simple de l’éthique administrative». Pour lui, avec le niveau de responsabilité de Baye Mayoro Diop, sa «parole engage l’État», ajoutant qu’elle «doit être mesurée, structurée, respectueuse des institutions». Et pourtant, déplore-t-il, «tout est renversé ici».



Le parlementaire interpelle Diomaye Faye sur ses responsabilités



Dans sa tribune, Bacary Diédhiou trouve «curieux» que M. Diop «soit encore en fonction». Il appelle directement Diomaye Faye à le limoger, estimant que «maintenir à un tel niveau de responsabilité un agent qui banalise l’injure, c’est de fait, accréditer le fait que l’injure peut coexister avec le service de la République».



Le député appelle enfin à «préserver l'intégrité du langage public et le respect dû aux institutions», prévenant que «lorsque la parole s’affaisse, c’est toujours la République qui vacille ».