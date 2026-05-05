Affaire Bayottes : César Atoute Badiate rompt le silence et innocente René Capain Bassène

Dans une déclaration inédite transmise au Comité pour la protection des journalistes (CPJ), César Atoute Badiate, chef de l'une des principales factions du MFDC, a formellement réfuté les accusations de complicité de meurtre pesant sur René Capain Bassène. Condamné à la perpétuité en 2022 pour le massacre de 14 bûcherons dans la forêt des Bayottes, le journaliste est accusé par la justice sénégalaise d'avoir été l'instigateur intellectuel de cette tuerie. « René Capain Bassène n’est pas mandataire du MFDC ni un chef pour me donner des ordres », a tranché Badiate depuis son exil en Guinée-Bissau.







Le chef rebelle précise n'avoir jamais considéré Bassène comme un membre du mouvement séparatiste, mais uniquement comme un « journaliste et écrivain ». Cette sortie vient fragiliser la thèse du parquet, qui présentait le journaliste comme un militant radical infiltré. Elle s'accompagne de témoignages d'anciens co-accusés aujourd'hui acquittés, affirmant avoir été torturés (passages à tabac, décharges électriques) pour incriminer faussement l'auteur de l'ouvrage sur le conflit casamançais.







L'affaire, qualifiée par le CPJ de « pire erreur judiciaire du Sénégal », suscite une émotion internationale croissante. Mark Boulware, ancien envoyé spécial des États-Unis en Casamance, s'est dit « choqué » par cette condamnation à vie, tandis que l'universitaire Paul Diédhiou dénonce une « diabolisation » médiatique d'un chercheur dont le travail était pourtant crucial pour la mémoire historique.







Aujourd'hui, la pression s'accentue sur le palais présidentiel. Une pétition du CPJ appelle officiellement le président Bassirou Diomaye Faye à corriger ce qu'il considère comme une « erreur monumentale ». En décembre 2025, lors d'une visite à Ziguinchor, l'épouse du journaliste, Odette Victorine Coly, avait déjà interpellé directement le Chef de l'État pour réclamer une grâce présidentielle, portant l'espoir d'une révision du dossier à la lumière de ces nouveaux éléments de preuve.https://cpj.org/fr/2026/05/un-chef-rebelle-senegalais-conteste-les-accusations-du-parquet-contre-le-journaliste-rene-capain-bassene/





