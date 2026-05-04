CAN U17 : Lamine Sané a dévoilé la liste des 23 "Lionceaux" retenus

Le sélectionneur Lamine Sané a publié ce lundi la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football des moins de 17 ans, qui se déroulera du 13 mai au 2 juin 2026 au Maroc.
Les « Lionceaux » rejoindront la Tunisie ce mardi, où ils disputeront un match amical contre la sélection tunisienne avant de s'envoler pour le Maroc.
Le Sénégal est logé dans la poule D, en compagnie de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et du Ghana.
Le Maroc, tenant du titre, hérite de la poule A qu'il partage avec la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie.
La poule B regroupe la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et la République démocratique du Congo.
Le Mali, l'Angola, la Tanzanie et le Mozambique se partagent le groupe C.
Les « Lionceaux » rejoindront la Tunisie ce mardi, où ils disputeront un match amical contre la sélection tunisienne avant de s'envoler pour le Maroc.
Le Sénégal est logé dans la poule D, en compagnie de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et du Ghana.
Le Maroc, tenant du titre, hérite de la poule A qu'il partage avec la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie.
La poule B regroupe la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et la République démocratique du Congo.
Le Mali, l'Angola, la Tanzanie et le Mozambique se partagent le groupe C.
Liste des 23 joueurs sélectionnés
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