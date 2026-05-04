Trafic de migrants : trois individus déférés pour avoir tenté d'acheminer huit candidats vers l'Espagne via la Gambie

L’Antenne régionale de Karang de la Division Nationale de lutte contre le Trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé, le 30 avril 2026, au déferrement de trois (03) individus pour trafic de migrants et complicité.



Selon la Police nationale, le lundi 27 avril 2026, vers 14 heures, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée et sur la base de renseignements précis, les éléments de la Brigade de Surveillance, d’Interpellation et de Filature (BSIF) ont intercepté huit (08) candidats à l’émigration irrégulière. En provenance de Dakar, ces derniers tentaient de traverser la frontière gambienne afin d'embarquer dans une pirogue de fortune à destination de l’Espagne.



Interrogés, les cinq (05) candidats de nationalité malienne ont unanimement déclaré avoir été enrôlés pour ce voyage clandestin par les trois (03) mis en cause. Ces derniers étaient chargés de les conduire à la frontière et d'organiser leur acheminement vers le point d'embarquement en Gambie.



Interpellés à leur tour, les susnommés ont reconnu les faits. Ils ont déclaré avoir été informés du projet de voyage par le frère de l'un d'eux, qui aurait sollicité l'organisateur principal (un ami) pour leur obtenir des places gratuites. En contrepartie, ils devaient mettre leur expérience de pêcheurs à profit durant la traversée et recruter d'autres candidats pour compléter l'expédition.



Lors de son audition, l’un des mis en cause a admis avoir recruté les ressortissants maliens avec la collaboration de ses deux complices. Il a précisé être le seul contact direct de l'organisateur, lequel devait lui transmettre les instructions finales une fois en territoire gambien pour rallier le point de regroupement.



Concernant le volet financier, la fouille des bagages et les perquisitions corporelles effectuées sur les candidats maliens ont permis de découvrir d'importantes sommes d'argent, comprises entre quatre cent mille (400 000) et six cent mille (600 000) F CFA par personne. Ces fonds devaient être remis aux convoyeurs une fois arrivés en Gambie.



A l’issue de la procédure, les mis en cause ont été conduit devant le parquet.