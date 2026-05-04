POLÉMIQUE : Le député Cheikh Barra multiplie les attaques contre Birane Ndour

Les sorties médiatiques du député Cheikh Barra suscitent de plus en plus de réactions, notamment en raison de ses prises de position répétées visant l’homme d’affaires Birane Ndour. Une situation qui relance le débat sur la responsabilité des élus dans l’espace public



Depuis plusieurs semaines, le député Cheikh Barra enchaîne les interventions médiatiques dans lesquelles il cite régulièrement Birane Ndour.



Ces prises de parole, jugées par certains comme excessives, interrogent sur la ligne entre critique politique et attaques personnelles. Dans un contexte où les citoyens attendent des réponses concrètes sur les priorités nationales, ce type de discours alimente davantage la polémique que le débat d’idées.



S’attaquer de manière répétée à une personnalité publique, sans apporter d’éléments vérifiables, expose à des accusations de dérive dans la communication politique. Plusieurs observateurs estiment que ce type de stratégie peut nuire à la crédibilité de la parole publique.



Au-delà des individus, c’est la qualité du débat démocratique qui est en jeu. Le statut de député implique responsabilité, retenue et exemplarité — des exigences indispensables pour maintenir la confiance des citoyens envers leurs institutions





