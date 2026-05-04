Maroc : Le 12e Gaïndé annonce le retour de trois supporters ce jeudi 7 mai

Libres depuis le 14 avril, les trois des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 seront attendus au Sénégal ce jeudi 7 mai à 18h30. L’annonce a été faite par le 12e Gaïndé du Sénégal. L’organisation demande la grâce pour les 15 autres supporters encore détenus au Maroc.



Le message du 12e Gaïndé



Ils ont tenu bon dans l’épreuve (3 mois d’emprisonnement ferme).

Ils ont porté haut nos couleurs, même loin de chez eux.

Aujourd’hui, ce n’est pas seulement un retour…



C’est celui de la dignité, du courage et de la solidarité.

Nos Jambars sont là.



Et tout un peuple se tient debout pour les accueillir.

Bienvenue à la maison.



Le Sénégal n’oublie jamais les siens.