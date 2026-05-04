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Police nationale en deuil : décès de l'agent Abdoulaye Ndiaye



Police nationale en deuil : décès de l'agent Abdoulaye Ndiaye
La Police nationale est en deuil. Elle a annoncé le décès de l’agent Abdoulaye Ndiaye, en service au Commissariat de Pikine à Saint-Louis, survenu le 3 mai 2026.

Dans son message, l’institution rend hommage à un serviteur de la Nation et exprime sa solidarité à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues. « Repose en paix ».
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Moussa Ndongo

Lundi 4 Mai 2026 - 23:30


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