Police nationale en deuil : décès de l'agent Abdoulaye Ndiaye

La Police nationale est en deuil. Elle a annoncé le décès de l’agent Abdoulaye Ndiaye, en service au Commissariat de Pikine à Saint-Louis, survenu le 3 mai 2026.



Dans son message, l’institution rend hommage à un serviteur de la Nation et exprime sa solidarité à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues. « Repose en paix ».