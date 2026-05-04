Police nationale en deuil : décès de l'agent Abdoulaye Ndiaye

La Police nationale est en deuil. Elle a annoncé le décès de l’agent Abdoulaye Ndiaye, en service au Commissariat de Pikine à Saint-Louis, survenu le 3 mai 2026.
Dans son message, l’institution rend hommage à un serviteur de la Nation et exprime sa solidarité à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues. « Repose en paix ».
Dans son message, l’institution rend hommage à un serviteur de la Nation et exprime sa solidarité à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues. « Repose en paix ».
Autres articles
-
Affaire Bayottes : César Atoute Badiate rompt le silence et innocente René Capain Bassène
-
Enseignement Supérieur : Le SUDES-ESR UCAD réclame une révision de la loi sur les franchises universitaires
-
Trafic de migrants : trois individus déférés pour avoir tenté d'acheminer huit candidats vers l'Espagne via la Gambie
-
Gestion des chantiers navals de Dakar : le Néerlandais Damen Holding prend les commandes pour 20 ans
-
JOJ Dakar 2026 : les États-Unis annoncent leur participation avec plus de 25 athlètes dans 10 disciplines