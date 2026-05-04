Gestion des chantiers navals de Dakar : le Néerlandais Damen Holding prend les commandes pour 20 ans

Babacar Faye, directeur général de la Société des Infrastructures de Réparation Navale (SIRN) a rendu public l’avis d'attribution définitive du contrat de partenariat public-privé (PPP) pour la gestion des chantiers navals de Dakar.



Le document indique que l'État du Sénégal a lancé un appel d'offres international pour confier à un partenaire privé la reprise, la réhabilitation, le financement, l'exploitation et la maintenance des chantiers navals de Dakar.



Après une phase de préqualification (5 candidats retenus), seules deux offres finales ont été déposées : celle de DAMEN HOLDING B.V (Pays-Bas) et celle de JOBSON ITALIA SRL.



Le contrat a été attribué à DAMEN HOLDING B.V pour une durée de 20 ans. La signature a eu lieu le 2 avril 2026.



Selon le document, le paiement se fera par les usagers (pas de rémunération directe par l'État), et les détails du contrat seront publiés sur le site du régulateur ou de l'UNAPPP.