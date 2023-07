Affaire Bébé Fallou à Rufisque: Un voisin suspecté de meurtre devant la chambre criminelle

Souleymane Ndoye sera jugé ce mardi à Dakar pour « enlèvement d'enfant, meurtre et recel de cadavre ». Le mis en cause est accusé d’avoir tué Serigne F. D surnommé affectueusement bébé Fallou, âgé de seulement 28 mois à Rufisque en mars 2018. Au moment de sa mort, le petit garçon avait disparu mystérieusement.



C’est le 19 mars de cette année-là, que le corps sans vie de l’enfant est retrouvé à côté du périmètre maraîcher de Lendeng jouxtant le quartier Gouye Mouride (Rufisque Est), dans un sac plastique, en état de décomposition avancée.



L'enquête menée par le commissariat de Rufisque a rapidement conduit les enquêteurs vers un voisin de la famille, un certain Souleymane Ndoye. D’après Les Échos, qui annonce le procès, le procureur de la République avait rassemblé suffisamment d’indices concordantes contre le suspect avant d’ouvrir une information judiciaire et de confier le dossier au juge du 7e cabinet.