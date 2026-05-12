CAN 2032 : le Sénégal «prépare effectivement son dossier de candidature», confirme Khady Diène Gaye (ministre)

La ministre sénégalaise de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a confirmé la volonté de son pays de se porter candidat à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2032, à l’occasion de l’examen du projet de loi portant Code du Sport, devant les parlementaires, ce lundi 11 mai.



«Le Sénégal prépare effectivement son dossier de candidature afin de pouvoir abriter la Coupe d’Afrique des Nations de football en 2032 », a-t-elle déclaré, soulignant une démarche déjà engagée et structurée, selon des propos rapportés par nos confrères du site wiwsport.com. Cette annonce vient confirmer une rumeur qui circulait depuis plusieurs mois dans le milieu du football.



La ministre a toutefois précisé que l’échéance 2032 ne correspond pas au dépôt du dossier, mais à l’année envisagée pour l’organisation de la compétition. Le processus de candidature devra, lui, respecter plusieurs étapes administratives et techniques avant toute décision finale.



Le Sénégal a organisé la première CAN de son histoire en 1992, sous la présidence d’Abdou Diouf. Depuis cette édition, le pays n’a plus accueilli la phase finale de la compétition et veut être le nouveau carrefour du football africain 40 ans plus tard, en 2032.