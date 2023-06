Affaire Cheikh Bara Ndiaye : Le député Cheikh Thioro Mbacké cité dans le dossier

Cheikh Thioro Mbacké, coordonnateur communal de Pastef à Touba qui en ce moment est en garde à vue à la Sureté Urbaine peut, voir son cas s’aggraver après que son nom ait été cité dans l’affaire Cheikh Bara Ndiaye.



Les enquêtes de la Sûreté urbaine ont attesté que Cheikh Thioro Mbacké fait partie des instigateurs des manifestations du 1er juin dernier à Touba. Il était en convenance avec Cheikh Bara Ndiaye.



D’ailleurs, il aurait financé des jeunes de Touba en les incitant à « descendre sur le terrain et s’adonner à des actes pillages et de saccages, pour obliger le Khalif général des mourides à s’impliquer dans le dossier pour issue heureuse de leur leader Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauté », selon les termes de l’enquête.



Selon le journal « Les Echos » qui donne l'information, le député aurait participé activement aux financements des jeunes, en leur envoyant régulièrement des sommes d’argent. Lui et les autres souteneurs de ces manifestations demandaient aux jeunes de confectionner des cocktails Molotov afin de s’attaquer à certaines infrastructures, notamment les magasins Auchan, les installations du BRT et d’envahir le centre -ville pour se diriger vers le Palais de la République pour obliger le Président Sall à quitter le pouvoir.



Pour rappel, Cheikh Thioro Mbacké a été arrêté hier dimanche à la cité Keur Gorgui pour « participation à une manifestation non autorisée et trouble à l’ordre public ».