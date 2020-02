Affaire Coumba Kane: la thèse du rapt peine à être confirmée par les enquêteurs

L’enquête sur l’affaire du supposé enlèvement de la femme mariée Coumba Kane le 15 janvier dernier dans la banlieue dakaroise, est bouclée. La Section de recherches de Colobane n’a pu confirmer la thèse du rapt, et le dossier sera certainement transmis au Procureur, selon L’Observateur.



« Aucun indice concordant et élément de preuve pouvant créditer la thèse du kidnapping n’a été révélé », c’est le constat des pandores. Selon des sources avisées, l’intérêt de l’enquête confiée aux gendarmes de la section de recherches, était « d’apporter des réponses techniques, voire scientifiques à cette nébuleuse ».



Au cours de cet exercice, les enquêteurs révéleront des passages troublants dans ses dispositions. Les conclusions de l’enquête montrent que son téléphone a toujours géo-localisé à Touba, ville située à près de 200 km de Dakar et non en campagne. Alors que la dame soutenait qu’au moment de son rapt dans un buisson, les ravisseurs avaient confisqué son téléphone de type "smartphone".



Le dossier a été transmis au parquet du Tribunal de grande instance de Pikine. La balle est à présent dans le camp de Dame Justice a qui il revient à apprécier la suite à donner à ce dossier de kidnapping supposé.