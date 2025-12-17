Lonase : le Directeur général annonce un bénéfice record de 27 milliards de FCFA

Dr Toussaint Manga a révélé que la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a généré un bénéfice de 27 milliards de FCFA (avant amortissements) au terme du troisième trimestre 2025. L’annonce a été faite le lundi 15 décembre en marge de l’atelier de validation du Plan stratégique de développement (PSD) pour les cinq prochaines années.



À en croire Libération qui donne l’information, cette dynamique s'inscrit dans la continuité d'un premier semestre déjà exceptionnel, où l'entreprise affichait un résultat de 21 milliards de FCFA. Pour Dr Manga, cette performance est avant tout le fruit du travail collectif des employés, qu’il a tenu à féliciter publiquement.

À l’en croire, au-delà de la gestion interne, ces résultats s'expliquent par l'application rigoureuse de la loi sur la taxation à 20 % des gains et des opérateurs de jeux. Une mesure qui profite directement aux caisses de l'État.



« Rien que sur le réseau physique, la Lonase a contribué à hauteur de plus de 2 milliards de FCFA au niveau des Impôts et Domaines pour le seul mois de novembre », a-t-il précisé. Loin de se contenter de ces acquis, la direction générale mise sur l’avenir. Le nouveau Plan stratégique validé lors de cette rencontre vise à moderniser les infrastructures existantes, optimiser la performance de l’ensemble des structures de la société et renforcer la transparence et l'efficacité opérationnelle.



Avec ces perspectives, la Lonase entend conforter sa position d'acteur majeur du paysage économique sénégalais.