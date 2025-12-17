Trafic de documents administratifs : 20 Pakistanais interpellés à Dakar

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a frappé un grand coup dans la capitale sénégalaise. Une opération menée le 11 décembre 2025, a conduit à l’arrestation de vingt ressortissants pakistanais en situation irrégulière, soupçonnés de falsification administrative.



Tout est parti d'un renseignement précis faisant état de la présence de nombreux étrangers sans papiers dispersés dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise. Le Bureau d’interpellation, de surveillance et de filature (BRSIF) a alors déclenché une offensive simultanée. De Dakar Plateau à Diamniadio, en passant par Grand Dakar, les HLM et Ngor, les enquêteurs ont quadrillé le terrain pour neutraliser les suspects.



Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, ces individus seraient impliqués dans un réseau de trafic de documents. Lors des vérifications l'un des mis en cause a été trouvé en possession d'une carte d'identité pakistanaise contrefaite.



Les vingt prévenus ont été mis à la disposition de la justice pour « séjour irrégulier et usage de faux documents administratifs ».