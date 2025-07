Affaire Diakhaté–Fofana : le délibéré encore reporté, pour la troisième fois

Encore un contretemps dans l'affaire qui oppose l’ancien député Moustapha Diakhaté et le chroniqueur Bachir Fofana à la justice. Le délibéré initialement prévu ce 23 juillet a été renvoyé pour la troisième fois consécutive, cette fois au 30 juillet, en raison de la grève des greffiers. Le verdict, qui était d’abord attendu le 16 juillet, avait déjà été repoussé une première fois au 23 juillet. Mais cette nouvelle échéance n’a pas pu être respectée non plus, plongeant les prévenus dans une attente prolongée. Conséquence directe : Moustapha Diakhaté et Bachir Fofana restent en détention provisoire jusqu’à la prochaine audience.

Fana CiSSE

