Mondial 2026 : l'équipe du Sénégal installée dans son camp de base dans le New Jersey

L'équipe nationale du Sénégal est désormais dans le New Jersey. Selon la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), les champions d'Afrique ont atterri à l'aéroport international Liberty de Newark, dans le New Jersey. Ils ont ensuite regagné leur camp de base situé dans le même État, au nord des États-Unis.



Le Sénégal évolue dans le groupe I, en compagnie de la France, de la Norvège et de l'Irak.



Les Lions entameront la compétition le 16 juin au Stade de New York, où ils affronteront la France. Ils croiseront ensuite la Norvège le 23 juin au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Enfin, ils boucleront la phase de groupes face à l'Irak le 26 juin au stade de Toronto.