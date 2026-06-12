Bola Tinubu : «Plus de 13.000 terroristes ont été neutralisés sur l'année écoulée» au Nigéria

Le Nigeria a tué plus de 13 000 « terroristes » au cours de l'année écoulée, a déclaré ce 12 juin 2026 le président Bola Tinubu, dans des propos rapportés par RFI.



Le président assure par ailleurs que le nombre de victimes de l'insurrection jihadiste dans le pays a diminué de 81% depuis son arrivée au pouvoir en 2023. «Plus de 13.000 terroristes ont été neutralisés sur l'année écoulée », a affirmé Bola Tinubu, sans préciser s'il parlait de l'année 2025 ou des 12 derniers mois.



Il a également indiqué que plus de « 124 000 combattants et personnes à charge ont déposé les armes depuis 2023 grâce à l'opération Safe Corridor », mise en place par les autorités pour donner une porte de sortie aux jihadistes.