Mondial 2026 : trois cartons rouges lors de Mexique-Afrique du Sud

Pays organisateur avec les Etats-Unis et le Canada, le Mexique a bien lancé sa Coupe du monde, jeudi, en dominant les Bafana Bafana (2-0). La rencontre aura surtout été marquée par les expulsions de trois joueurs, dont le capitaine des locaux en toute fin de partie.



La Coupe du Monde a débuté avec une pluie de cartons rouges entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Sphephelo Sithole, pour une mauvaise faute en position de dernier défenseur sur Brian Gutierrez parti dans la profondeur, a écopé d'un carton rouge au retour des vestiaires (50e). Themba Zwane, après un accrochage avec Roberto Alvarado, a lui aussi écopé d'un carton rouge (84e).



Du côté du Mexique, César Montes a laissé les siens à dix (90+2e). Il a été expulsé pour une mauvaise faute aux abords de la surface de réparation.



Avec cette victoire, le Mexique prend la tête du groupe A avec 3 points avant d'accueillir la Corée du Sud. L'Afrique du Sud sera opposée à la République Tchèque ce vendredi à 2h00GMT.