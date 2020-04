Affaire Diop Iseg : l’avocat de la partie civile, Me Ciré Clédor Ly dépose une lettre de désistement

Me Ciré Clédor Ly, avocat de la partie civile, dans l’affaire opposant sa cliente à Mamadou Diop, PDG de l’Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion (ISEG), a déposé une lettre de désistement sur la table du Juge du 8e Cabinet du Tribunal de Grande Instance de Dakar.



La famille de Diénabou Baldé a décidé de jouer la carte de l’apaisement, en acceptant certaines conditions posées par Diop Iseg dont la reconnaissance de la paternité.



Diop reste cependant poursuivi pour pédophilie, détournement de mineure et corruption de mineure. Pour l’heure, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, saisie de cette demande d’annulation, n’a pas encore évoqué le dossier. Et de sources judiciaire à L’Observateur, renseignent que ce désistement ne devrait pas avoir aucune incidence sur la procédure enclenchée par le magistrat-instructeur, Mamadou Seck.