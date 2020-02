Affaire Djidiack Diouf: l’ambassade d’Italie affirme n'avoir jamais vu de faux documents

L’ambassade d’Italie se lave à grande eau après que ses employés dont une de ses secrétaires, ont été arrêtés dans l’affaire des faux visas dans laquelle le manager attitré de la chanteuse, Viviane Chidid, Djidiack Diouf, a été inculpé. Le consulat déclare n'avoir jamais vu de faux documents.



Par conséquent, il ne s’est pas constitué partie civile. Selon des sources du journal « Les Echos », l’ambassade d’Italie n’a jamais porté plainte et n’a reçu aucun document faux dans cette affaire. Et, poursuivent les mêmes sources, c’est bien après qu’il a appris que leurs agents, notamment Mme Ndèye Kouly Kane, est inculpée dans cette affaire.



Poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usages et faux dans un document, entre autres chefs d’accusations, Djidiack Diouf, Mamadou Mbaye alias « Petit Mbaye », Ndèye Kouly Kane et trois autres individus ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt.