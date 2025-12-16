Madagascar: le président Randrianirina s'explique sur son récent voyage à Dubaï

Lundi, en marge d’une remise de dons, le président de la Refondation de la République de Madagascar, Michaël Randrianirina s’est expliqué sur son récent et très discret séjour à Dubaï, aux micros de plusieurs médias. Un voyage de moins de 48 heures, effectué à bord d’un jet privé, qui a déclenché beaucoup de rumeurs et qui intervient dans une période trouble sur les pratiques autorisées par le nouveau pouvoir en place.



Lors du lancement symbolique de la concertation nationale la semaine passée, l’absence du président de la Refondation a été remarquée. Lundi, Michaël Randrianirina a donc concédé que son voyage éclair à Dubaï avait été réalisé en toute discrétion, pour des raisons précises.



« C’est pour ma sécurité personnelle que j’ai agi ainsi ; je vous avais déjà dit que ma vie était menacée. Nous savons qu’il y a des armes qui sont entrées sur l’île. Il existe des traces, des documents qui l’attestent. C’est la raison pour laquelle nous effectuons des perquisitions dans des maisons, que certains qualifient à tort "d’arbitraires". L’objectif de ces personnes, c’est de déstabiliser le pays, de semer une guerre civile à Mada », a-t-il expliqué.



De quoi faire écho à la prétendue « tentative de coup d’État et de déstabilisation » déjouée début novembre dernier, qui s’était soldée par l’arrestation de deux suspects et la saisie d’armes à feu et de deux milliards d’ariary en liquide (presque 400 000 euros). Depuis, malgré les annonces faites en ce sens, aucun rapport d’enquête n’a été rendu public afin d’en savoir plus. À Dubaï, le président lève le voile sur certains de ses rendez-vous. À commencer par celui avec l’Américain Erik Prince, fondateur de la puissante société de sécurité privée Blackwater.



« Erik Prince détient un logiciel permettant de surveiller des douanes dans les ports et aéroports, avec un suivi en tps réel, à l’heure, minute de tout ce qui s’y passe. Nous sommes en négociation à ce sujet », a précisé Michael Randrianirina.



Le président révèle aussi avoir rencontré une entreprise qui arrive à transformer l’air en eau et avoir réfléchi avec des investisseurs à la création « d’une raffinerie d’or pour contrôler la sortie du précieux métal hors de Madagascar ».