Affaire Doudou Faye (14 ans) mort en mer: le procureur requiert 2 ans de prison ferme contre son père

L’affaire Doudou Faye, ce jeune migrant âgé de 14 ans qui a perdu la vie en haute mer, a été jugée mardi, par le tribunal de Grande instance de Mbour. Le prévenu, Mamadou Lamine Faye, père du défunt, est accusé d’avoir fait embarqué son fils mineur dans les pirogues de la mer. Il risque deux (2) ans de prison ferme, si le juge suit le réquisitoire du procureur.



Appelé devant la barre, Mamadou Faye a reconnu avoir payé le voyage de son fils. Il a juré que son acte été motivé par le seul fait qu’il nourrissait beaucoup d’espoirs pour son fils. « Je voulais juste lui assurer un meilleur avenir. Si je savais que mon fils allait mourir, je n’allais jamais le faire », a-t-il déclaré, regrettant ainsi son acte.



Selon lui, la mort de son fils lui a été annoncée par un rescapé. « Il m’a dit que la pirogue a eu des problèmes, c’est pourquoi le capitaine a rebroussé chemin. C’est après que mon fils a eu un malaise qui lui a été fatal. Il était mon aîné, il était doué de football. Il a fréquenté l’école française et l’école coranique. Mon objectif n’était pas de lui faire mal », a-t-il juré.



Son avocat qui demande sa libération pour lui permettre d’aller faire le deuil de son enfant, a avancé que : « c’est parce qu’il porte un amour fou pour son fils qu’il a essayé de l’amener en Europe afin qu’il réussisse dans la vie ».



Deux (2) autres pères de famille jugés pour les mêmes faits, Keïta Lô et Serigne Dieng, tous deux des pêcheurs, ont soutenu avoir payé le voyage de leur fils car la mer ne nourrissait plus son homme.



Ils seront fixés sur le sort le 8 décembre prochain.